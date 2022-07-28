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Регионам могут разрешить отдавать невостребованное жилье очередникам

14:58
  • четверг
  • 28 июля 2022

Об этом рассказали в Минстрое

Поправки в российское законодательство позволят регионам принимать и использовать невостребованные жилые помещения для предоставления их очередникам. Об этом в четверг, 28 июля, рассказал глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
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Министр напомнил, что в число очередников на получение жилья в России входят ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших ветеранов и инвалидов, граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники ликвидации последствии таких аварий и приравненные к ним лица.

Также в перечень входят ветераны боевых действий, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, вставшие на учет по улучшению жилищных условий до 1 января 2005 года.

Предлагаемый законопроект прошел все необходимые процедуры, глава Минстроя попросил правительство его поддержать, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в России увеличен размер компенсационных выплат на ремонт жилья, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций. На восстановление каждого квадратного метра жилья будет выделяться не 6 тысяч, а 7 тысяч рублей. Исходя из этого будут рассчитываться трансферты, направляемые региональным бюджетам на выплату компенсации.

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