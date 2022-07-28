Роналду решил снова сменить клуб

Возвращение форварда в "Манчестер Юнайтед" успешным не назвать

Португальский футболист Криштиану Роналду уведомил "Манчестер Юнайтед" о желании расторгнуть контракт, пишет Daily Mail.

Как уточняется в публикации, 37-летний нападающий хочет играть в Лиге чемпионов, куда манкунианцы на этот сезон не пробились.

Контракт Роналду истекает 30 июня 2023 года.

Ранее СМИ писали, что агент португальца Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента "Баварии", "Пари Сен-Жермен", "Атлетико" и "Челси", но никто сделкой не заинтересовался.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы 2016 года.

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