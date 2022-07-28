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Российские дроны-камикадзе открыли охоту на американские HIMARS

14:58
  • четверг
  • 28 июля 2022

Ситуацию с поставляемым США вооружением проанализировали в Польше

Дроны-камикадзе стали оптимальным инструментом, который позволяет оперативно находить и поражать американские реактивные системы залпового огня HIMARS на Украине. Российские военные в рамках спецоперации используют с этой целью барражирующие боеприпасы "Ланцет", пишет польское издание пишет Defence24.

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"В отличие от снаряда, барражирующие боеприпасы могут летать до часа в поисках целей и не должны заранее знать их местоположение", — пишет издание.

Расчеты HIMARS меняют позицию после стрельбы, что затрудняет уничтожение установок. Однако российские беспилотники могут своевременно обнаружить и поразить РСЗО сразу после выстрела. Отмечается, что "Ланцет" получил систему автоматического поиска целей, которая позволяет с помощью искусственного интеллекта находить объекты в заданном районе

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