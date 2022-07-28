Себастьян Феттель объявил об уходе из "Формулы-1"

Гонщик завершит выступления после текущего сезона

Немецкий автогонщик Себастьян Феттель, выступающий за Aston Martin, объявил о намерении закончить выступление в гонках "Формулы-1" по завершении текущего сезона.

Спортсмен заявил, что это решение далось ему непросто и потребовало немало времени. О том, чем заниматься дальше, 35-летний Феттель пообещал подумать до конца года, сообщает "Интерфакс".

Себастьян Феттель ранее выступал за BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull и Ferrari. Он является одним из самых успешных гонщиков в истории "Формулы-1", обладателем четырех титулов чемпиона мира (с 2010 по 2013 год).

Феттель занимает третье место по количеству побед в гонках и финишей на подиуме, а также четвертое место по количеству поул-позиций.

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