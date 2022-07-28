ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Себастьян Феттель объявил об уходе из "Формулы-1"

15:22
  • четверг
  • 28 июля 2022

Гонщик завершит выступления после текущего сезона

Немецкий автогонщик Себастьян Феттель, выступающий за Aston Martin, объявил о намерении закончить выступление в гонках "Формулы-1" по завершении текущего сезона.

Спортсмен заявил, что это решение далось ему непросто и потребовало немало времени. О том, чем заниматься дальше, 35-летний Феттель пообещал подумать до конца года, сообщает "Интерфакс".

Себастьян Феттель ранее выступал за BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull и Ferrari. Он является одним из самых успешных гонщиков в истории "Формулы-1", обладателем четырех титулов чемпиона мира (с 2010 по 2013 год).

Феттель занимает третье место по количеству побед в гонках и финишей на подиуме, а также четвертое место по количеству поул-позиций.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
"Формула-1"
"Формула-1"
Пилот команды "Астон Мартин" Себастьян Феттель
Пилот команды "Астон Мартин" Себастьян Феттель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.