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Минпромторг выступил против запрета вейпов и электронных сигарет

15:38
  • четверг
  • 28 июля 2022

Ведомство считает, что запрет приведет лишь к усилению черного рынка

Министерство промышленности и торговли России выступает против запрета вейпов и электронных сигарет в России. Об этом в четверг, 28 июля, рассказал заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции ведомства Владислав Заславский.

По мнению представителя Минпромторга, полный запрет приведет лишь к формированию черного рынка, без контроля над данным сегментом.

Кроме того, запрет оборота вейпов и электронных сигарет приведет к снижению поступлений в государственный бюджет, так как "налогооблагаемая база не может существовать, если запрещен оборот".

Минпромторг предлагает сосредоточиться на борьбе с нелегальным оборотом никотиносодержащей продукции, в том числе и, в первую очередь, путем реализации проекта по маркировке средствами идентификации, цитирует Заславского ТАСС.

Ранее в Госдуме призвали ужесточить законодательные требования к торговле вейпами — электронными устройствами для употребления никотинсодержащих жидкостей. В частности, прозвучало предложение о введении полного запрета на продажу вейпов лицам, не достигшим 18 лет.

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