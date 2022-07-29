Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Близнецы смогут разобраться с учебой, Спорпионам стоит провести анализ ситуации в семье

Овны

Обратите внимание на этот день, если хотите обновить свой стиль общения, изменить матрицу отношений с окружающими. Звезды готовы вам помочь, решайтесь!

Тельцы

Застряли на карьерной лестнице или не можете устроиться на работу своей мечты? Сегодня хороший день для консультаций на эту тему или самостоятельной работы над ошибками.

Близнецы

Сегодня удастся, наконец, разобраться с учебой. Вы пройдете курс, который так долго не давался! Также это хороший день для поиска репетитора или коуча.

Раки

Если у вас есть кредиты, сегодня вы можете взглянуть на себя со стороны и понять, почему жизнь в долг стала возможной. Всем остальным тоже не помешает разбор полетов на тему денег.

Львы

Наступаете на одни и те же грабли в личной жизни, выбирая примерно одинаковых партнеров? Записывайтесь к психологу, пока звезды готовы приоткрыть вам истину.

Девы

Если у вас есть лишний вес, вы постоянно бросаете спорт - сегодня можно распутать этот клубок проблем. Обратитесь к психологу! С тренером у вас уже не сложилось.

Весы

Вы знаете, что возможности для личностного роста есть всегда. Сегодня подходящий день чтобы увидеть горизонты в творчестве, спорте и родительстве.

Скорпионы

Спокойный анализ вашей ситуации в семье поможет найти выход из положения. А если вы доверите семейные тайны специалисту, успех практически гарантирован.

Стрельцы

Обрести душевный комфорт вам помогут письменные практики или разговоры по душам с близкими. Вам здорово поднимут настроение поездки и прогулки по городу.

Козероги

Вам будет полезно записать свои мысли и привычные суждения о деньгах и богатстве. Эта старая практика прекрасно работает, тем более что звезды располагают.

Водолеи

В вашем знаке сошлись Сатурн и Белая Луна – редкая встреча, поэтому день может быть необычным. Подмечайте события и анализируйте, что хотят сказать вам звезды.

Рыбы

Покопайтесь в себе, даже если не хочется ворошить страхи или былые обиды. Но сегодня такой день, когда внутренняя работа гораздо важнее покупок, встреч и прочих дел!

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