Путин назначил нового замминистра обороны

Опубликован соответствующий указ главы государства

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового заместителя министра обороны.

"Назначить генерал-полковника Горемыкина Виктора Петровича заместителем министра обороны Российской Федерации - начальником главного военно-политического управления ВС России, освободив его от занимаемой должности", - сказано в документе.

С апреля 2009 года Горемыкин был начальником Главного управления кадров Минобороны. Он награжден в том числе орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени и Александра Невского.

Кроме того, Горемыкин имеет почетное звание "Заслуженный военный специалист Российской Федерации".

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