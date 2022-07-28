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Роспотребнадзор допустил возврат к антиковидным мерам

15:32
  • четверг
  • 28 июля 2022

Это возможно, если эпидемиологическая обстановка серьезно ухудшится

Роспотребнадзор допустил возврат к антикоронавирусным ограничительным мерам. На такой шаг придется пойти, если эпидемиологическая обстановка по COVID-19 существенно ухудшится.

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"В целом по РФ наметилась тенденция роста заболеваемости коронавирусом. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено", - сообщило ведомство на портале "Стопкоронавирус.рф".

Днем ранее замдиректора института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что необходимости в возобновлении коронавирусных ограничений на федеральном уровне нет. Она пояснила, что рост заболеваемости в России связан с распространением новых, более заразных подвариантов штамма "омикрон". Однако течение заболевания по тяжести сопоставимо с обычным ОРВИ.

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