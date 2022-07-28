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Синоптики ожидают повторения аномальной жары 2010 года в Москве

15:42
  • четверг
  • 28 июля 2022

Это прогноз на ближайшее десятилетие

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что в Москве может повториться аномальная жара 2010 года.
Москвичей ждет существенное ослабление жары

"Подобные волны жары будут наблюдаться все чаще и чаще. Так что, в ближайшее десятилетие повторение 2010 года не обойдет и столицу нашей страны", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

На прошлой неделе исторический рекорд жары был побит в Великобритании - воздух в районе лондонского аэропорта Хитроу прогрелся более чем до 40 градусов.

Кроме того, этим летом крайне высокие температуры фиксируются также в Италии, Франции, Греции, Испании, Португалии и Германии.

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