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Медведев посетил КПП на границе с Финляндией

15:47
  • четверг
  • 28 июля 2022

Зампреду Совбеза сообщили о снижении уровня грузо- и пассажиропотока

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в четверг посетил автомобильный пункт пропуска Вяртсиля на российско-финской границе, передает РИА "Новости".

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Ему, в частности, сообщили, что в последние месяцы наблюдается снижение уровня грузо- и пассажиропотока.

"Рано или поздно поставки товаров возобновятся. Деньги никто не отменял", - заметил Медведем.

Он также обратил внимание на необходимость сохранять рабочие контакты с финскими пограничниками.

Ранее сообщалось, что крупнейшие финские партии выступили за прекращение выдачи туристических виз гражданам России.

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