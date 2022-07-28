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Венгрия посоветовала ЕС не "биться об стену" газового эмбарго

15:56
  • четверг
  • 28 июля 2022

Брюсселю напомнили о ситуации в энергоснабжении

Евросоюз с введением антироссийских санкций уперся в стену газового эмбарго. Такое мнение в четверг, 28 июля, высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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Политик предложил странам ЕС не пытаться биться об эту стену, напомнив о сложившейся ситуации в энергетике и вероятных последствиях в случае введения газового эмбарго. По словам Орбана не он один придерживается такой точки зрения.

Венгерский премьер напомнил, что Будапешту до сих пор удавалось находить способы достичь согласия с ЕС по всем антироссийским санкциям, но в случае с газом "мы уперлись в стену", сообщает ТАСС.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что эмбарго в отношении поставок газа из России ввести невозможно — это обернется серьезными последствиями для европейской экономики. Политик добавил, что ситуация вокруг Украины показывает, что антироссийские санкции "не так быстро" действуют, как рассчитывали в ЕС.

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