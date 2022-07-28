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Власти Болгарии отметили рост турпотока из России

16:00
  • четверг
  • 28 июля 2022

Несмотря на сложную международную обстановку и отсутствие прямых авиарейсов

Министр туризма Болгарии Христо Проданов заявил, что российские туристы все активнее посещают его страну.

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"Несмотря на сложную международную обстановку и отсутствие прямых авиарейсов, в январе-мае зафиксировано 33,58 тысячи прибытий российских туристов с ночевкой в Болгарию", - уточнил он в разговоре с порталом Dnes.

Озвученный Продановым показатель - в 3,9 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Консульская служба при посольстве Болгарии в Москве продолжает выдавать гражданам России туристические визы в обычном режиме без ограничений, заключил министр.

До болгарских морских курортов россияне добираются в основном через Стамбул и Ереван.

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