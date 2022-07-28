Энергетический кризис в Европе набирает обороты

Жители переходят в режим жесткой экономии

Черногория начала замораживать недвижимость граждан нашей страны. В Балканской республике такое откровенное пиратство оправдывают тем, что делают это в рамках нового пакета антироссийских санкций. Запад продолжает искать варианты, как насолить Москве. Но пока страдают сами европейцы и американцы. Энергетический кризис по обе стороны океана всё больше набирает обороты. Бургомистры сразу семи городов Германии даже обратились к федеральному правительству с просьбой всё-таки подумать о запуске "Северного потока-2". Пока власти размышляют, граждане переходят в режим жёсткой экономии.

Подробнее – в репортаже Александра Панюшкина

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