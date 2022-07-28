Лавров поприветствовал Ван И фразой "вы среди друзей"

Министры дали позитивную оценку текущему состоянию российско- китайских отношений

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели встречу в Ташкенте на полях заседания СМИД ШОС.

"Министры дали позитивную оценку текущему состоянию российско- китайских отношений, продолжающих динамично развиваться в условиях непростой геополитической ситуации. Уделили особое внимание ходу реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран. Обсудили некоторые вопросы двусторонней практической кооперации, - сообщили в МИД России.

Также главы внешнеполитических ведомств подчеркнули ведущую роль ШОС в построении региональной архитектуры безопасности, отметили значительный конструктивный вклад организации в процесс поддержания мира и стабильности.

Кроме того, Лавров и Ван И обменялись оценками текущего положения дел на Украине, обсудили ситуацию в Афганистане.

В Сети появились видео встречи министров. В ходе приветствия Лавров с улыбкой говорит коллеге: "Вы среди друзей".

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