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Лавров поприветствовал Ван И фразой "вы среди друзей"

16:28
  • четверг
  • 28 июля 2022

Министры дали позитивную оценку текущему состоянию российско- китайских отношений

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели встречу в Ташкенте на полях заседания СМИД ШОС.

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"Министры дали позитивную оценку текущему состоянию российско- китайских отношений, продолжающих динамично развиваться в условиях непростой геополитической ситуации. Уделили особое внимание ходу реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран. Обсудили некоторые вопросы двусторонней практической кооперации, - сообщили в МИД России.

Также главы внешнеполитических ведомств подчеркнули ведущую роль ШОС в построении региональной архитектуры безопасности, отметили значительный конструктивный вклад организации в процесс поддержания мира и стабильности.

Кроме того, Лавров и Ван И обменялись оценками текущего положения дел на Украине, обсудили ситуацию в Афганистане.

В Сети появились видео встречи министров. В ходе приветствия Лавров с улыбкой говорит коллеге: "Вы среди друзей".

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