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Роспотребнадзор: необходимости в возобновлении антикоронавирусных ограничений нет

16:54
  • четверг
  • 28 июля 2022

Необходимо ревакцинироваться и соблюдать базовые меры предосторожности

Роспотребнадзор оценил у себя в Telegram необходимость введения в России антиковидных мер на федеральном уровне.

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"В социальных сетях распространяется информация, что Роспотребнадзор призвал вновь ввести антиковидные ограничения. Это не так. Наша позиция остается прежней. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет", - сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в России сегодня наблюдается рост заболеваемости из-за распространения новых подвидов штамма "омикрон", но болезнь при них "протекает не так тяжело".

Роспотребнадзор советует не забывать о базовых правилах предосторожности и проходить ревакцинацию раз в полгода.

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