Для борьбы с пожарами в Якутии задействовали авиацию

Ведется мониторинг пожарной обстановки

В Якутии огнём охвачены уже почти 34 тысячи гектаров леса. Так, в Мирнинском районе бушует сильнейший верховой пожар. В селе Арылах с населением почти две тысячи человек огонь перекинулся на три жилых дома и две хозпостройки. Всё выгорело дотла. Местных жителей, а также детей и персонал соседнего детского лагеря срочно эвакуировали. Мониторинг пожарной обстановки ведется в круглосуточном режиме. В том числе с помощью авиации.

Кадры из летнего лагеря "Орлёнок" в Якутии. 230 детей и еще 30 взрослых срочно уезжают в город Мирный. Огонь начал подступать к детской базе отдыха пару дней назад. Полыхало в двух километрах - за рекой. Надеялись, что со стихией получится справиться. Планам помешали погодные условия - поднялся сильный ветер. Пожар моментально перешел в верховой. Перекинулся через минерализованную полосу, отделявшую от леса село Арылах в километре от лагеря. В результате за несколько минут загорелись 3 жилых дома и 2 хозяйственные постройки. В такой близи от огня оставаться в лагере стало критически опасно.

Собирались быстро. Но на кадрах видно - дети не паникуют. С вещами организованно идут к автобусам.

"Каких-то родителей мы даже не оповестили, потому что не было времени на звонки. Вожатые были заняты абсолютно всеми детьми, чтобы дети не паниковали", - рассказала директор детского оздоровительного лагеря "Орленок" Светлана Вдовина.

Сейчас все дети в безопасности. Чего не скажешь о тех, кто остался бороться с огнем в Арылахе. От едкого дыма плохо становится даже спасателям. Со стихией шутки плохи - действуют оперативно. Ведь огонь в любую минуту может перекинуться на соседний дом.

В Арылахе живут около двух тысяч человек. По словам главы села, сейчас всех, чьи дома под угрозой, вывозят и размещают пока у соседей на другом краю населённого пункта. Там они ждут эвакуации.

"Было принято совместно решение, что всем семьям, которые пострадали в результате пожара, будет оказана совместно помощь. Или по их желанию будут восстановлены жилые дома, или будут приобретены квартиры в городе Мирном", - сообщил глава Мирнинского района Александр Басыров.

Без остановки работает вертолёт Ми-8 с водосливным устройством, а также водовозки и автобусы для эвакуации. Из Якутска прилетел самолёт-амфибия Бе-200 МЧС. На помощь приезжают добровольцы из соседних населенных пунктов.

Сейчас в Якутии зафиксированы больше сотни лесных пожаров - на территории в 110 тысяч гектаров. Самая сложная обстановка на юге-востоке и востоке республики. Огонь подбирается к Оймякону - полюсу холода.

Екатерина Гоголева, Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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