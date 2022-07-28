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Эстония прекратит выдачу временного вида на жительство россиянам

17:37
  • четверг
  • 28 июля 2022

Таллин намерен "продолжать неустанное давление на Россию"

На заседании в четверг правительство Эстонии утвердило новые санкции против России. Так, россияне более не смогут подавать документы на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии, передает "Интерфакс".

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Краткосрочное трудоустройство граждан России и Белоруссии может быть оформлено в Эстонии только при наличии у них действующей (и выданной Эстонией) визы.

"Этим изменением мы положим конец ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма, из другого государства-члена, чтобы обойти действующую санкцию", - сказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

По его словам, "сохранение санкций необходимо для неустанного давления на Россию".

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