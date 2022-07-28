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В рамках зерновой сделки будут также перевозить удобрения

17:42
  • четверг
  • 28 июля 2022

Наблюдатели ООН и Турции будут присутствовать в порту Одессы

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что в заключенную в Стамбуле продуктовую сделку были также включены удобрения.

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"Мы надеемся и планируем, что первое судно [с украинским зерном] может отправиться в ближайшие дни. Надеюсь, что это произойдет завтра", - добавил спикер (цитата по ТАСС).

Наблюдатели ООН и Турции будут присутствовать в порту Одессы.

В Стамбуле 22 июля Россия, Турция, Украина и ООН заключили сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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