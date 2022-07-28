Пасечник рассказал о разминировании Северодонецка

Город был взять под контроль Народной милицией ЛНР 25 июня

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил на рабочей встрече с заместителем председателя Госдумы Анной Кузнецовой, что Северодонецк разминирован уже более чем на 50%, передает Луганский информационный центр.

"В первую очередь мы разминировали водоводы, водонапорные башни, скважины, ЛЭП, газоводы, газораспределители - все те объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность города", - уточнил Пасечник.

Северодонецк был взять под контроль Народной милицией ЛНР 25 июня. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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