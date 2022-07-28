ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пасечник рассказал о разминировании Северодонецка

18:30
  • четверг
  • 28 июля 2022

Город был взять под контроль Народной милицией ЛНР 25 июня

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил на рабочей встрече с заместителем председателя Госдумы Анной Кузнецовой, что Северодонецк разминирован уже более чем на 50%, передает Луганский информационный центр.

"Продолжают уничтожать город": ВСУ обстреляли Попасную в ЛНР
В ЛНР сообщили о бегстве военных ВСУ с позиций под Соледаром

"В первую очередь мы разминировали водоводы, водонапорные башни, скважины, ЛЭП, газоводы, газораспределители - все те объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность города", - уточнил Пасечник.

Северодонецк был взять под контроль Народной милицией ЛНР 25 июня. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Разминирование
Разминирование
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.