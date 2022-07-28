В День Крещения Руси Патриарх Кирилл обратился к верующим

Он предостерёг от забвения духовных и культурных корней

Сегодня православные отмечают День крещения Руси и чтут память святого князя Владимира. Именно во время его правления христианство утвердилось на территории нашей страны.

С 2010 года 28 июля является в России государственной памятной датой. По случаю праздника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля и совершил молебен у памятника Владимиру Великому на Боровицком холме.

В мероприятии приняли участие несколько сотен человек - в том числе 60 детей из пострадавших семей Донецкой народной республики. По окончании молебна Патриарх обратился к верующим и предостерёг от забвения духовных и культурных корней.

"Среди народов исторической Руси враг рода человеческого посеял и взрастил семена раздора. Такое бывало и раньше в нашей истории. Ибо заповеданное Богом единство и мир всегда является мишенью для злых сил. Мы твёрдо уповаем на то, что вера Христова поможет нам залечить раны разделений, нанесенные единству народов, вышедших из единой купели крещения. Сегодня, вспоминая подвиг равноапостольного князя Владимира, её крестившего и объединившего, пусть каждый из вас обратит к этому святому горячие молитвы о преодолении средостений и вражды, о воцарении прочного и справедливого мира на просторах исторической Руси", - заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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