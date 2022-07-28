Зеленский вновь опозорился из-за незнания истории

Он объявил Украину единственной наследницей Киевской Руси

Ко дню Крещения Руси на Украине приурочен новый праздник, который отмечается сегодня - День украинской государственности. Смысл его попытался объяснить в обращении к согражданам президент Зеленский, но только вновь выставил себя на посмешище. Он заявил, что Украина - это единственная наследница Киевской Руси, чем продемонстрировал полное незнание истории. Ещё одним пиар-провалом стала скандальная фотосессия четы Зеленских для иностранного модного журнала, из-за чего теперь пользователи соцсетей за рубежом требуют прекратить поддержку киевского режима.

Сегодня на Украине впервые отмечают день украинской государственности. 28 июля выбрано неслучайно, потому что это ещё и День Крещения Руси. В своём трогательном обращении под лиричную музыку Владимир Зеленский в одежде цвета хаки, сдвинув брови, убеждает нацию: никто и никогда не смог ни поработить, ни уничтожить Украину.

Здесь стоит отметить, что украинскому президенту не мешало бы перечитать учебник истории. Древнюю Русь, ведущую своё летоисчисление с девятого века, начали называть Киевской в девятнадцатом. Но раз Зеленский считает Украину единственной наследницей того государства, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подметила: "Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец".

Всё это явно не по киевским лекалам. День Крещения Руси - это второстепенная дата. Украинская государственность первична. Поэтому на киевском телевидении телемарафоны и смелые заявления. Это - от советника руководителя офиса Зеленского Михаила Подоляка: "Когда Киев был культурной столицей, Москва была болотом. Как остаётся им и сейчас".

Если на то пошло, то такого любимого Вашингтона, что шлёт Киеву деньги тоннами, тогда вообще не существовало. Но не важно, какая была история на самом деле. Что Киев - отец городов русских. Важно - какова история Украины в современной трактовке.

"В течение десятилетий нам навязывали историю про совместную государственность, что Киевская Русь - это часть русского мира. Поэтому нам необходимо начать работу, написать новую историю Украины. Переписать. Наша глобальная ошибка была в том, что мы не сможем на самом деле, вопреки нашей победе, вопреки всему, бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны", - заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Имеется в виду, в том числе, героизация нацистов Бандеры и Шухевича, особая роль во Второй мировой войне запрещённой в России "УПА". Это уже происходит. Будущее единственной наследницы Киевской Руси связано не с историческими землями, а с Европой. Владимир Зеленский, выступая в Раде, говорил о членстве страны в ЕС как о почти случившемся факте. Депутаты долго аплодировали Роберте Метсола - председателю Европарламента. Она смотрела заседание по видеосвязи. И президенту Литвы. Гитанас Науседа присутствовал лично и даже вручил Зеленскому высшую награду своей страны — Орден Витаутаса Великого. Потом Рада приняла законопроект об уравнивании в правах граждан Польши на территории Украины с украинцами. Напомним, что ранее Борис Джонсон удостоил Зеленского премией Уинстона Черчилля. Вся грудь в орденах, но это всё шоу, а не политика. Как и фотосессия для журнала "Вог". Для неё в Киев приезжала одна из известнейших мировых фотографов - Энни Лейбовиц.

Герой фоторепортажа, скорее, не Зеленский, а первая леди Украины. Вот она с мужем. Вот в его бункере. И даже в окружении охранниц-фотомоделей. Авторы журнала пишут: "С самого начала эта война велась как на земле, так и в информационном пространстве. Сейчас, на решающем новом этапе, когда Украина борется за международную поддержку и оказание ещё большей военной помощи, уже не второстепенна или декоративна и роль первой леди".

Об элементах войны в информационном пространстве рассказал бывший руководитель пресс-службы националистического подразделения "Азов", запрещённого в России.

"Я слышал фамилию Арестовича, что Арестович этим занимается - о создании информационной компании по сбору шок-контента, видеоматериалов по жестокому убийству российских военнопленных. Я так понял по тем указаниям, что данная информационная кампания была создана, чтобы вызвать какие-то антивоенные движения в России", - рассказал Дмитрий Козацкий.

Как тогда весь мир не понял украинского посыла, назвав зверства - военными преступлениями, так и сейчас реакция на глянцевые фото, скорее, отрицательная.

В тексте к фотосессии есть и слова Зеленского об экономической ситуации на Украине во время ведения боевых действий. Цитата: "газ – это ничто". Даже COVID – это ничто, если сравнивать с тем, что происходит на Украине.

А на Украине происходит то, что "Нафтогаз" подтвердил технический дефолт по еврооблигациям. Для предстоящего отопительного сезона стране необходимо топливо на восемь миллиардов долларов. Денег нет. Киев собирается обратиться к Соединенным Штатам за газовым ленд-лизом. За который в будущем придётся расплачиваться.

Равно, как и за военный ленд-лиз. Британская газета Financial Times предрекла, что осенью бюджетные ресурсы Украины будут пусты. Закончатся деньги на содержание больниц, школ, предприятия начнут банкротиться. А инфляция к концу года может достигнуть 75 процентов. Продолжать боевые действия Украина будет просто не в состоянии. Чтобы помочь экономике хоть немного налогами, инициативная группа предложила легализовать в стране проституцию. Соответствующая петиция опубликована на сайте президента.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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