Суд признал геноцидом убийства в Брянской области во время ВОВ

Были рассмотрены архивные документы

В четверг Брянский областной суд признал геноцидом массовые убийства мирных жителей региона нацистами в годы Великой Отечественной войны.

В ходе процесса рассмотрели архивные документы, в том числе под грифом "секретно". Собраны многочисленные факты преступлений со стороны немецких оккупантов в период с 41 по 43-й годы.

Нацисты и их пособники массово сжигали деревни, отправляли на каторгу женщин и детей. За годы войны только в Брянской области истребили около 300 тысяч советских граждан и военнопленных. Поисковые отряды до сих пор находят массовые захоронения.

Также суд изучил показания свидетелей - бывших узниц концлагеря "Дулаг-142". В нём содержали до 80 тысяч заключённых. Каждый второй погиб.

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