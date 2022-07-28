Тропические ливни привели к сильному наводнению в ОАЭ

Местные власти рекомендуют жителям не покидать дома

В Объединенных Арабских Эмиратах началась масштабная спасательная операция после сильнейшего наводнения. Многие города на востоке затопило в результате тропических ливней, сообщает "ТВ Центр".

Сильнее всего пострадали эмират Фуджейра. По улицам ни пройти, ни проехать. Мощнейшие потоки воды уносили с улиц десятки припаркованных автомобилей. В некоторых зданиях выбило стекла.

Местные власти рекомендуют туристам и жителям не покидать дома и отели, не садиться за руль. Часть работников в эмиратах Шарджа, Рас-Аль-Хайм переведена на удаленный режим работы.

С последствиями мощнейшего наводнения борются не только спасатели, но и подразделения Вооруженных сил. Военные помогают пострадавшим жителям эвакуировать имущество, а также оказывают поддержку людям, оставшимся без жилья. Их переселяют в пункты временного размещения и гостиницы.

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