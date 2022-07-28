ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тропические ливни привели к сильному наводнению в ОАЭ

22:45
  • четверг
  • 28 июля 2022

Местные власти рекомендуют жителям не покидать дома

В Объединенных Арабских Эмиратах началась масштабная спасательная операция после сильнейшего наводнения. Многие города на востоке затопило в результате тропических ливней, сообщает "ТВ Центр".

Сильнее всего пострадали эмират Фуджейра. По улицам ни пройти, ни проехать. Мощнейшие потоки воды уносили с улиц десятки припаркованных автомобилей. В некоторых зданиях выбило стекла.

Местные власти рекомендуют туристам и жителям не покидать дома и отели, не садиться за руль. Часть работников в эмиратах Шарджа, Рас-Аль-Хайм переведена на удаленный режим работы.

С последствиями мощнейшего наводнения борются не только спасатели, но и подразделения Вооруженных сил. Военные помогают пострадавшим жителям эвакуировать имущество, а также оказывают поддержку людям, оставшимся без жилья. Их переселяют в пункты временного размещения и гостиницы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Тропический ливень в ОАЭ
Тропический ливень в ОАЭ
Тропический ливень в ОАЭ
Тропический ливень в ОАЭ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.