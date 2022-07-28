Новак потребовал ускорить темпы догазификации регионов

Всего сейчас подано 950 тысяч заявок на догазификацию

Вице-премьер России Александр Новак поручил разобраться в причинах недостаточных темпов подключения домовладений граждан к природному газу в рамках программы догазификации и ускорить их, сообщила пресс-служба правительства.

"Всего сейчас подано 950 тысяч заявок на догазификацию, из них количество заключенных договоров - 480 тысяч, до границ участка газ доведен лишь в 188 тысячахслучаев. То есть в работе остается более чем 300 тысяч договоров - это огромная цифра", - отметил заместитель председателя кабмина.

По его словам, недостаточные темпы подключений вызваны снижением динамики обработки договоров со стороны единого оператора и региональных операторов.

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