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Новак потребовал ускорить темпы догазификации регионов

19:00
  • четверг
  • 28 июля 2022

Всего сейчас подано 950 тысяч заявок на догазификацию

Вице-премьер России Александр Новак поручил разобраться в причинах недостаточных темпов подключения домовладений граждан к природному газу в рамках программы догазификации и ускорить их, сообщила пресс-служба правительства.

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"Всего сейчас подано 950 тысяч заявок на догазификацию, из них количество заключенных договоров - 480 тысяч, до границ участка газ доведен лишь в 188 тысячахслучаев. То есть в работе остается более чем 300 тысяч договоров - это огромная цифра", - отметил заместитель председателя кабмина.

По его словам, недостаточные темпы подключений вызваны снижением динамики обработки договоров со стороны единого оператора и региональных операторов.

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