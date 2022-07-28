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"Играющий с огнем обожжется": Си Цзиньпин о Тайване и США

19:29
  • четверг
  • 28 июля 2022

Лидеры КНР и США провели продолжительный телефонный разговор

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели в четверг телефонный разговор, он продолжался более двух часов, сообщает Центральное телевидение Китая.

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Как отметил китайский лидер, говоря о намерении Вашингтона поддерживать Тайвань, "играющий с огнем непременно сам себя обожжет".

Также сообщается, что лидеры обсудили украинский кризис. "Си Цзиньпин вновь представил принципиальную позицию Китая по этим вопросам", - сказано в сводке.

Си Цзиньпин и Байден по итогам беседы заключили, что разговор получился искренним. Было условлено о продолжении контактов.

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