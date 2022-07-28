Волк загрыз мальчика в Дагестане

Еще одного ребенка хищник сильно ранил

Волк напал на двух мальчиков 8 и 6 лет в лесном массиве вблизи села Кидеро Цунтинского района Дагестана, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Дети находились на окраине села без присмотра взрослых. В результате полученных травм один ребенок скончался, второй - госпитализирован. Тело погибшего нашли растерзанным возле болота.

"По поручению прокурора республики Алексея Ежова организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в связи с нападением волков на детей в Цунтинском районе", - сказано в сообщении.

Прокуратура даст оценку работе уполномоченных органов при регулировании поголовья хищных животных.

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