Дэвид Линч посоветовал Зеленскому выпить с Путиным по пиву

А лучше - по два

Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли американского режиссера Дэвида Линча ("Твин Пикс", "Шоссе в никуда", "Малхолланд Драйв") от имени президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".

"Сейчас настало время для мира, и технологии для достижения настоящего мира существуют. Вам необходимо ими воспользоваться и сформировать такие группы экспертов по мирному урегулированию в интересах Украины", - сказал в ходе разговора Линч.

Также режиссер отметил, что Зеленскому стоит поговорить с Владимиром Путиным напрямую, устроить "виртуальный ужин".

"Вам с ним нужно выпить по пиву. Даже по паре кружек пива", - добавил постановщик.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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