Мэр Вашингтона назвала "критической" ситуацию с мигрантами

Столице США нужна поддержка национальной гвардии

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер отправила запрос в адрес министра обороны США Ллойда Остина. В нем она назвала критической ситуацию с мигрантами в американской столице, сообщает NBC News.

По словам Баузер, городу нужна поддержка национальной гвардии.

Прибывающие с мигрантами автобусы спровоцировали гуманитарный кризис в столице. Число мигрантов там оценивается в 4 тысячи при населении города порядка 700 тысяч.

Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией.

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