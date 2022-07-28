Госдеп запросил разговор Блинкена с Лавровым

По данным Вашингтона, в Москве подтвердили получение данного запроса

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон рассчитывает на разговор с Москвой по поводу обмена осужденными.

"Мы запросили разговор с министром иностранных дел Сергеем Лавровым вчера и все еще надеемся, что он состоится на днях", - уточнил Прайс (цитата по РИА "Новости").

В Москве подтвердили получение данного запроса, добавил он.

Как дополнительно рассказал Прайс, Вашингтон также намерен обсудить ситуацию на Украине и продуктовую сделку.

Ранее сообщалось, что США хотят обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

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