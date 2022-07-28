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Националисты планируют взорвать дамбу в ДНР

22:04
  • четверг
  • 28 июля 2022

И обвинить в этом ВС России

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг вечером, что украинские националисты планируют взорвать дамбу в ДНР, обвинив в этом российские войска.

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Кроме того, сообщается, что ВСУ размещают РСЗО на предприятиях в ДНР, чтобы вызвать ответный огонь ВС России.

Почти 26,7 тысячи человек эвакуировано в Россию из опасных районов Донбасса и Украины за сутки, более 364 тонн гуманитарной помощи передано жителям ДНР и юга Украины.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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