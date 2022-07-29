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Восемь человек погибли при пожаре в московском хостеле

08:07
  • пятница
  • 29 июля 2022

Пожарная сигнализация не сработала

Восемь человек погибли, четверо госпитализированы в результате возгорания в хостеле на юго-востоке Москвы.

Огонь быстро охватил площадь в 150 квадратных метров, на место оперативно прибыли спасатели, огонь потушили быстро, но спасти многих постояльцев уже не удалось.

На месте работают все экстренные службы и следователи. Они уже отметили, что жертв могло быть меньше, если бы на окнах бюджетной гостиницы не было решёток. Также известно, что хостел был оборудован пожарной сигнализацией, но она по неизвестной причине не сработала.

Ранее владельцы уже получали предписания устранить выявленные нарушения, но судя по всему, этого так и не сделали.
 

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