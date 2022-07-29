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В Латвии подтвердили покупку российского газа через посредников

08:22
  • пятница
  • 29 июля 2022

Об этом рассказал оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze

Латвия снова покупает российский газ, однако не у "Газпрома", а у другого поставщика, оплачивая поставки в евро. Об этом в четверг, 28 июля, рассказал руководитель основного оператора газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze Айгарс Калвитис.
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По словам Калвитиса, Latvijas gāze сейчас приобретает газ из России не у "Газпрома", потому что "мы не можем с "Газпромом" рассчитаться".

Другой поставщик у страны есть, однако кто он — "это коммерческая информация, которую мы в публичном пространстве не обсуждаем", заявил представитель Latvijas gaze.

Калвитис отметил, что расчеты за поставляемый газ осуществляются не в российских рублях, а в евро, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сейм Латвии уже утвердил запрет на российский газ. Отказаться от поставок голубого топлива из России там планируют только с 2023 года.

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