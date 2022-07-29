ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

08:42
  • пятница
  • 29 июля 2022

Они проявили мужество и отвагу

Проявляя отвагу и ежедневно рискуя собственными жизнями российские военные и служащие милиций народных республик продолжают защищать мирное население Донбасса. О новых героях спецоперации рассказали в нашем Минобороны.

Морские пехотинцы под командованием гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Титова вели бои для освобождения одного из  населённых пунктов от националистов. Под плотным огнём противника лейтенант лично руководил подразделением - получил контузию, но продолжил сражаться вплоть до полного освобождения населённого пункта от украинских радикалов.

Лейтенант Игорь Веселов - командир артиллерийской батареи ЛНР - прошёл путь от шахтёра до офицера. В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса подразделение лейтенанта успешно уничтожает технику противника, в том числе американские гаубицы М-777.

Командир расчёта артиллерии ЛНР сержант Кирилл Захаров принимал участие в освобождении практически всех населённых пунктов народной республики. На счету сержанта и его сослуживцев - десятки единиц уничтоженной бронетехники националистов, в том числе взвод РСЗО "Град".

Рядовой Андрей Григорьев - в прошлом также шахтёр - за время боевых действий уничтожил десятки объектов военной инфраструктуры и техники неонацистов. В ходе одного из боёв, рядовой попал под вражеский обстрел. Он вывел из-под огня технику, не допустив её уничтожения и сохранив жизни сослуживцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Военные
Военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.