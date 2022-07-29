В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Они проявили мужество и отвагу

Проявляя отвагу и ежедневно рискуя собственными жизнями российские военные и служащие милиций народных республик продолжают защищать мирное население Донбасса. О новых героях спецоперации рассказали в нашем Минобороны.

Морские пехотинцы под командованием гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Титова вели бои для освобождения одного из населённых пунктов от националистов. Под плотным огнём противника лейтенант лично руководил подразделением - получил контузию, но продолжил сражаться вплоть до полного освобождения населённого пункта от украинских радикалов.

Лейтенант Игорь Веселов - командир артиллерийской батареи ЛНР - прошёл путь от шахтёра до офицера. В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса подразделение лейтенанта успешно уничтожает технику противника, в том числе американские гаубицы М-777.

Командир расчёта артиллерии ЛНР сержант Кирилл Захаров принимал участие в освобождении практически всех населённых пунктов народной республики. На счету сержанта и его сослуживцев - десятки единиц уничтоженной бронетехники националистов, в том числе взвод РСЗО "Град".

Рядовой Андрей Григорьев - в прошлом также шахтёр - за время боевых действий уничтожил десятки объектов военной инфраструктуры и техники неонацистов. В ходе одного из боёв, рядовой попал под вражеский обстрел. Он вывел из-под огня технику, не допустив её уничтожения и сохранив жизни сослуживцев.

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