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Минобороны показало работу артиллеристов ДНР

08:44
  • пятница
  • 29 июля 2022

Они используют установки "Гвоздика"

Вместе с российскими военными Донбасс защищают и формирования народных милиций республик. Наше министерство обороны поделилось кадрами боевой работы артиллерийских установок "Гвоздика", которые стоят на вооружении ДНР. Их применяют для ведения контрбатарейной борьбы и уничтожения вооружения неонацистов, в том числе и поставляемого странами НАТО.

После выполнения боевых задач, самоходки оперативно меняют дислокацию, чтобы избежать попадания под ответный огонь. Для поражения бронетехники и живой силы националистов используют гаубицы, а для корректировки огня и контроля поражения целей применяют современные беспилотники.

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