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В ШОС рассказали о "перехлестывании" гибридной войны против России на КНР

09:05
  • пятница
  • 29 июля 2022

Информационные технологии получили прямое военное применение, заявили в организации

Против России развязали тотальную гибридную войну, которая начинает "перехлестываться" на Китай. Об этом в пятницу. 29 июля, рассказал заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов.
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На открытии Форума СМИ и аналитических центров стран ШОС Логвинов заявил, что "информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений".

Шанхайская организация сотрудничества с момента создания "была объектом нескрываемо неприязненных комментариев в западных СМИ", а за прошедшие два десятилетия, отметил он, антагонизм со стороны Запада лишь усилился, особенно — после беспорядков в Казахстане в январе 2022 года, когда ШОС наряду с ОДКБ поддержала законные власти республики, напомнил заместитель генсека организации.

Логвинов напомнил, что по итогам консультаций министерств иностранных дел членов ШОС в апреле было решено заняться противодействием фейкам, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что причина нынешних событий на мировой арене заключается в попытке коллективного Запада затормозить объективный исторический процесс, формирование справедливого, демократического порядка и цепляться за ускользающую перспективу так называемого однополярного мира.

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