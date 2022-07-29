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Более десятка стран Америки отказались осудить конфликт на Украине

08:39
  • пятница
  • 29 июля 2022

В Бразилии прошла конференция министров обороны Америки

Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединиться к позиции американских стран по осуждению конфликта на Украине. Это следует из декларации, принятой 28 июля по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA), которая прошла в Бразилиа.
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Аргентина и Бразилия мотивировали свою позицию тем, что считают ООН, а не CDMA, площадкой, обладающей соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине.

В Мексике также заявили, что ситуация на Украине не находится в сфере компетенции CMDA и присоединились к мнению Аргентины и Бразилии в отношении роли ООН.

Гаити, Гватемала, Доминиканская Республика, Канада, Колумбия, Парагвай, США и Эквадор "вновь решительно осудили" боевые действия на Украине, цитирует декларацию ТАСС.

Ранее в Венгрии отметили, что большая часть мира демонстративно не поддержала США и Евросоюз в их антироссийской политике — Китай, Индия, Бразилия, Африка, арабский мир занимаются своими делами и укрепляют связи с Москвой.

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