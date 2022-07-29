Президенту Украины предложили отказаться от "мутных отсылок к неким "общим ценностям""

Открытое выражение пренебрежения к проблемам американцев со стороны президента Украины Владимира Зеленского неприемлемо, он не должен позволять себе уничижительные высказывания, получая поддержку от Белого дома.Такое мнение ысказал обозреватель журнала National Review Нейт Хохман.

Журналиста возмутило высказывание украинского лидера, когда Зеленский в ответ на вопрос о растущем числе американцев, которые высказывают недовольство финансовой и военной поддержкой киевских властей на фоне прогрессирующей инфляции в США, заявил, что эти проблемы "ничто" и вместо их решения американцы должны быть озабочены судьбой Украины.

Хохман напомнил, что не Зеленский определяет американскую внешнюю политику, которая должна быть ориентирована на служение интересам американского народа.

Обращение к финансово незащищенным американцам, по мнению Хохмана, "мягко говоря, не является рецептом завоевания сердец и умов нации, которая была самым щедрым покровителем Украины".

Зеленский ранее уже становился объектом критики на Западе за свое поведение. Французов возмутил внешний вид Владимира Зеленского на встрече с европейскими лидерами: гостей из США украинский президент принимает в костюме и галстуке, а для Эммануэля Макрона сойдут футболка и кроссовки. Как отмечали критики, "Зеленский, "хозяин мира", щелчком пальца заставляет своих камердинеров, возглавляющих ЕС, провести всю ночь в поезде, чтобы прийти к нему на сцену и принести присягу верности".

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