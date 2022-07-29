Бойкот и санкции: Россия предупредила о последствиях за неподчинение США

Москва уже испытала это на себе

Современный мир переживает один из самых турбулентных периодов в своей истории. Государства, демонстрирующий независимость и сохраняющие суверенитет, могут оказаться объектом санкций и бойкота со стороны Запада. Об этом в пятницу, 29 июля, рассказал пресс-секретарь посольства России в КНР Георгий Егоров.

Представитель дипмиссии заявил, что мы стали свидетелями "кульминации политики сдерживания России, проводимой Западом в течение длительного времени". Целью такой политики Егоров назвал сохранение однополярного мира, в котором все должны подчиняться доминированию США и других стран Запада.

Тех, кто не согласится "становиться прислужниками США, ожидают ограничительные меры, бойкот, пропагандистская кампания с применением технологий дезинформации, заявил Егоров.

Дипломат напомнил, как "мейнстримные западные СМИ голословно и безапелляционно обвиняли Китай в искусственном происхождении COVID-19 и призывали к бойкоту Олимпиады в Пекине, подливали масло в огонь в ходе январских событий в Казахстане", сообщает ТАСС.

В Шанхайской организации сотрудничества ранее рассказали, что тотальная гибридная война, которую западные государства развязали в отношении России, начинает "перехлестываться" на Китай. При этом медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений, а информационные технологии получили прямое военное применение.

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