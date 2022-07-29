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Bloomberg: Германия утратила лидерство в Европе

08:24
  • пятница
  • 29 июля 2022

Берлин раздражает партнеров по ЕС

Берлин все больше раздражает своих партнеров по Евросоюзу. Германия теряет лидирующие позиции в Европе, которые удерживала на протяжении многих лет – и занять ее место могут страны европейского юга, считает обозреватель агентства Bloomberg Мария Тадео.

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"Пока Берлин борется с шоком, юг Европы становится все увереннее в себе… Изменение баланса сил, если оно ведет к лучшему процессу принятия решений, должны приветствоваться Брюсселем", - пишет журналист. По мнению Тадео, в роли лидера вскоре может оказаться, к примеру, Испания.

Позиции Германии пошатнул энергетический кризис и зависимость ФРГ от российских углеводородов. Агентство ранее приводило слова высокопоставленного чиновника из Берлина: он заявлял, что уже этой зимой единство ЕС развалится из-за острого газового дефицита. Германия уже раздражает соседей по ЕС выделением денег на закачку газа в хранилища – они считают, что это способствует повышению цен.

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