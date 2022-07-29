Киркорова остановили на границе Молдавии

Артисту запрещен въезд в страну

Филиппу Киркорову отказано во въезде в Молдавию. Узнал об этом певец от молдавских пограничников в Кишиневе, куда он неожиданно прибыл поздно минувшим вечером.

В Пограничной полиции Молдавии подтвердили, что существует запрет на въезд "некоторым иностранцам".

"Ими не были соблюдены условия для пересечения государственной границы", - цитирует ТАСС пресс-секретаря молдавского погранведомства Раисы Новицки. Конкретный случай с Киркоровым она комментировать отказалась.

Цель визита в Молдавию российского артиста пока неизвестна. Комментаторы удивляются, что Киркоров оказался в Кишиневе, несмотря на плотный график гастрольного тура по Крыму. "Комсомольская правда" предполагает, что артист прилетал, чтобы выступить на частной вечеринке. В итоге ему пришлось провести ночь в аэропорту.

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