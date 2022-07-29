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Тридцать горняков заблокированы в шахте в результате обстрела Донецка

09:17
  • пятница
  • 29 июля 2022

Пострадавших среди шахтеров нет

Украинские военные утром 29 июля снова обстреляли Донецк. В результате взрывов обесточен восточный ствол шахты имени Засядько.

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По данным Минугля Донецкой Народной Республики, под землей остаются 33 горняка. Пострадавших среди шахтеров нет.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики начали обстрел в 08:35. С позиций в населенном пункте Первомайское боевики выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из "Градов". ВСУ также обстреляли Кировский, Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка из 152-миллиметровой артиллерии, всего выпущено 45 снарядов, передает ТАСС.

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