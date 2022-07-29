Собянин выразил соболезнования близким погибших при пожаре в московском хостеле

Погибли восемь человек

Восемь человек погибли, еще столько же пострадали в результате возгорания в хостеле на юго-востоке столицы. Огонь быстро охватил площадь в 150 квадратных метров. На место оперативно прибыли спасатели и потушили огонь, но спасти многих постояльцев уже не удалось.

На месте работают все экстренные службы и следователи, они уже выявили грубые нарушения и отметили, что жертв могло быть меньше, если бы на окнах бюджетной гостиницы не было решёток. Также известно, что хостел был оборудован пожарной сигнализацией, но она по неизвестной причине не сработала.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ранее владельцы заведения уже получали предписание МЧС устранить семь выявленных нарушений, но, судя по всему, так этого и не сделали - последняя проверка была в июне.

Соболезнования близким погибших выразил глава столицы Сергей Собянин.



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