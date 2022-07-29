ВСУ обстреляли село в Брянской области

Данных о пострадавших нет

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новом обстреле населенного пункта на российской территории со стороны ВСУ. Целью украинских боевиков стало село Сачковичи.

"Сегодня утром со стороны ВСУ произведен обстрел населенного пункта Сачковичи в Климовском районе. Повреждена линия электропередач", - написал Богомаз в Telegram.

По данным губернатора, на месте происшествия работают оперативные службы. Пострадавших и разрушений, за исключением ЛЭП, нет.

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