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ВСУ обстреляли село в Брянской области

09:47
  • пятница
  • 29 июля 2022

Данных о пострадавших нет

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новом обстреле населенного пункта на российской территории со стороны ВСУ. Целью украинских боевиков стало село Сачковичи.

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"Сегодня утром со стороны ВСУ произведен обстрел населенного пункта Сачковичи в Климовском районе. Повреждена линия электропередач", - написал Богомаз в Telegram.

По данным губернатора, на месте происшествия работают оперативные службы. Пострадавших и разрушений, за исключением ЛЭП, нет.

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