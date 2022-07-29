СМИ: Kraft Heinz продает производство детского питания в России

Бизнес по выпуску соусов и консервов останется за компанией

Американский производитель питания Kraft Heinz намерен сократить свое присутствие на российском рынке. Компания выставила на продажу свой бизнес по выпуску детского питания, включающий два завода и местные бренды.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с предложением, на продажу выставлены предприятия "Хайнц-Георгиевск" в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания общей мощностью более 30 тыс. тонн сухих, жидких каш и пюре в год, а также бренды "Умница" и "Сами с усами".

Предприятие "Петропродукт-Отрадное" в Ленинградской области, где Heinz выпускает кетчупы, соусы и консервированные продукты, концерн не продает

В Kraft Heinz отказались комментировать "рыночные слухи".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что многие компании из стран Запада, включая ЕС, США и Канаду, по-прежнему сохраняют свою заинтересованность в российском рынке. По словам представителя Кремля, многие компании говорят, что под беспрецедентным давлением они вынуждены сейчас свою деятельность свернуть, однако при первой возможности хотели бы вернуться.

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