ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СМИ: Kraft Heinz продает производство детского питания в России

09:55
  • пятница
  • 29 июля 2022

Бизнес по выпуску соусов и консервов останется за компанией

Американский производитель питания Kraft Heinz намерен сократить свое присутствие на российском рынке. Компания выставила на продажу свой бизнес по выпуску детского питания, включающий два завода и местные бренды.
Tetra Pak определилась с будущим своего российского бизнеса

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с предложением, на продажу выставлены предприятия "Хайнц-Георгиевск" в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания общей мощностью более 30 тыс. тонн сухих, жидких каш и пюре в год, а также бренды "Умница" и "Сами с усами".

Предприятие "Петропродукт-Отрадное" в Ленинградской области, где Heinz выпускает кетчупы, соусы и консервированные продукты, концерн не продает

В Kraft Heinz отказались комментировать "рыночные слухи".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что многие компании из стран Запада, включая ЕС, США и Канаду, по-прежнему сохраняют свою заинтересованность в российском рынке. По словам представителя Кремля, многие компании говорят, что под беспрецедентным давлением они вынуждены сейчас свою деятельность свернуть, однако при первой возможности хотели бы вернуться.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Детское питание
Детское питание
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.