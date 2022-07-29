ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Венгрия решила купить еще 700 млн кубов газа у России

10:29
  • пятница
  • 29 июля 2022

Тогда страна "будет в порядке", заверили в Будапеште

Венгрия рассчитывает договориться о покупке дополнительных 700 миллионов кубометров газа в России до конца лета 2022 года. Об этом в пятницу, 29 июля, рассказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
В Латвии подтвердили покупку российского газа через посредников

По словам политика, переговоры о приобретении такого объема газа уже проводятся. Глава правительства Венгрии положительно оценил шансы на заключение соглашения.

Если удастся достичь договоренности с Москвой, "мы будем полностью в порядке", цитирует Орбана РИА Новости.

Ранее Орбан заявлял, что Евросоюз встал перед перспективой введения газового эмбарго, как перед стеной. Венгерский премьер порекомендовал европейским коллегам "не биться об эту стену", учитывая вероятные последствия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Венгрия
Венгрия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.