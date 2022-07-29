Венгрия решила купить еще 700 млн кубов газа у России

Тогда страна "будет в порядке", заверили в Будапеште

Венгрия рассчитывает договориться о покупке дополнительных 700 миллионов кубометров газа в России до конца лета 2022 года. Об этом в пятницу, 29 июля, рассказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По словам политика, переговоры о приобретении такого объема газа уже проводятся. Глава правительства Венгрии положительно оценил шансы на заключение соглашения.

Если удастся достичь договоренности с Москвой, "мы будем полностью в порядке", цитирует Орбана РИА Новости.

Ранее Орбан заявлял, что Евросоюз встал перед перспективой введения газового эмбарго, как перед стеной. Венгерский премьер порекомендовал европейским коллегам "не биться об эту стену", учитывая вероятные последствия.

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