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ФСБ предотвратила теракт украинских экстремистов в Липецке

10:03
  • пятница
  • 29 июля 2022

Диверсантов подготовил запрещенный в России "Правый сектор"

Троих участников диверсионно-разведывательной группы задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России в Липецкой области. Диверсантов подготовил запрещенный в России украинский "Правый сектор" под руководством Службы безопасности Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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"В селе Горицы Добровского района области задержаны ранее прибывшие в Российскую Федерацию трое граждан Украины - мужчина 1988 г. р. (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины 1986 г. р. и 1978 г. р.", - говорится в сообщении спецслужбы.

По данным ФСБ, участники группы проникли на территорию России, чтобы совершить теракт. Планировался подрыв самодельного взрывного устройства большой мощности. Бомбу должны были взорвать в местах скопления людей - на одном из вокзалов Липецка, передает ТВЦ.

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