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Полезно знать: нацпроект "Здравоохранение" – Ранняя диагностика онкологических заболеваний

08:43
  • понедельник
  • 01 августа 2022

Убедитесь, что вы здоровы!

Знание – лучшее оружие против рака. Портал onco-life.ru поможет вам сориентироваться в огромном потоке далеко не всегда достоверной информации о раке. Меньше, чем в трети случаев заболевание обусловлено генетикой и другими, не зависящими от нас факторами. А значит, снизить риск развития рака на внушительные 70% – в силах каждый!

Поможет отказ от курения и потребления алкоголя, правильное питание – больше овощей и фруктов. Не забываем про воду: 2 литра в день – средняя норма. Ещё стоит больше двигаться.

Помните, что в начале онкологические заболевания себя никак не проявляют. Именно поэтому так важно регулярно проходить обследования, ведь более 90% всех случаев рака можно вылечить, если обнаружить болезнь на ранней стадии.

Нацпроект "Здравоохранение" позволяет записаться на диспансеризацию или профосмотр через сервис "Моё здоровье" на портале госуслуг. Пройти их можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Понадобятся только паспорт, полис ОМС и ваше желание.

 Убедитесь, что вы здоровы!

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