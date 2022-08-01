Полезно знать: нацпроект "Культура"

По всей стране реконструируют старые и строят новые ДК

Сельский дом культуры. Теперь это звучит гордо!

Благодаря национальному проекту "Культура" по всей стране реконструируют старые и строят новые ДК. До конца этого года откроются 328, а через два года их будет почти тысяча.

Здесь предусмотрено всё, что нужно для отдыха и творчества. Просторный зал для концертов и утренников. Там же в большинстве случаев можно устраивать кинопоказы. По соседству - помещения для кружков и секций. Занятие по душе найдут и дети, и взрослые. Вокалистам понравится студия звукозаписи с профессиональной техникой, есть где репетировать народным коллективам. Почти все помещения спроектированы так, что в них будет удобно маломобильным людям.

Современный Дом Культуры – это центр притяжения для местных жителей. В нём предусмотрено именно то, что нужно в конкретном селе, районе или городе. Где-то не хватало библиотеки и кафе. А где-то – медиацентра с доступом в интернет.

Вот так на смену устаревшим сельским ДК приходят полноценные многофункциональные культурные центры! Так и хочется зайти.

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