Полезно знать: нацпроект "Здравоохранение" - "Моё здоровье"

Позаботиться о себе и своих близких с сервисом "Моё здоровье" – легко

Записаться на приём к врачу ещё никогда не было так просто! Очереди в поликлиниках, талончики, стресс – всё это в прошлом. Благодаря национальному проекту "Здравоохранение", на портале Госуслуг запущен специальный сервис.

Достаточно авторизоваться со своей учётной записью, зайти в раздел "Здоровье" и выбрать услугу – запись к врачу. Назначить визит к доктору можно для себя, ребёнка или родственника. Необходимые данные система подгрузит и заполнит автоматически. Стоит их лишь проверить. Затем нужно выбрать из списка профиль специалиста и обозначить конкретного врача. Сервис сам подскажет, где именно возможен приём, и даст выбрать дату и время. Готово! На всё ушло – 35 секунд!

На этом же портале можно проверить номер полиса ОМС, вызвать врача на дом, записаться на прививку и много чего ещё.

А скоро возможностей станет еще больше! Одна из стратегических инициатив правительства - создание целой национальной цифровой платформы "Здоровье"!

Позаботиться о себе и своих близких с сервисом "Моё здоровье" – легко.

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