"Сказать нечего": Зеленского не ждут в США

Визит президента в Вашингтон не прорабатывается

Администрация американского президента об отсутствии планов по организации визита главы Украины Владимира Зеленского в США.

Тем не менее, контакты с украинским лидером идут регулярно, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Нам нечего вам сказать по поводу планов приезда Зеленского в США", - ответила Жан-Пьер журналистам.

Ранее президент США Джо Байден объяснил, почему избегает поездки в Киев. По его словам, подобный жест может создать трудности для режима Зеленского и отвлечь украинское руководство от происходящего.

"Я разговариваю с ним (Зеленским – прим. ред.) по 3–4 раза в неделю", — заверил Байден.

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